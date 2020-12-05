Рогозин представил стрелковое оружие от Роскосмоса

Глава Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил о производстве на предприятии госкорпорации «Златмаш» стрелкового оружия. Речь идет о служебном травматическом пистолете ПСТ-С «Капрал», разработанном для охранных структур.

Видео с презентацией пистолета Рогозин опубликовал в своем Twitter.

Как отмечается в ролике, что оружие имеет солидный внешний вид, максимально схожий с боевым. Пистолет отличается компактностью и большой кучностью стрельбы, а также прост и надежен в эксплуатации. «Капрал» создан на базе пистолета-пулемета «Кедр» и является единственным в своем классе, говорится в видео. Уточняется, что дальность стрельбы «Капрала» составляет 15 метров, а компактность пистолета позволяет носить его в кобуре под одеждой.

«Предприятия Роскосмоса производят не только ракетно-космическую технику. Те, кто умеет создавать сложнейшие инженерные сооружения – космодромы, – способен выполнить любой иной заказ. Но, наверное, мало кто знает, что Роскосмос производит и стрелковое оружие», – отметил Рогозин.

В октябре предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) заявил о планах создания нового самозарядного пистолета.

В начале августа ЦНИИТОЧМАШ начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав».