В России решили разработать новый самозарядный пистолет

Предприятие Ростеха Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в инициативном порядке планирует создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет, рассказали в пресс-службе института.

В требованиях к будущему пистолету отмечается, что основные детали и узлы в его конструкции должны унифицировать со спортивными пистолетами РГ120 и РГ120-1, разработанными институтом в рамках проекта «Аспид».

«Таким образом, новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа «Удав»)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Внешне пистолет может походить на существующие модели боевого стрелкового оружия, однако у него должна быть яркая отличительная окраска на стволе и затворе, позволяющая однозначно опознать образец как тренировочный. Проект получил название «Маркер».

«Пистолет будет надежным, простым и удобным в эксплуатации и техническом обслуживании. Назначенный ресурс работы - не менее 2 тыс. выстрелов. Дальность стрельбы – не менее 10 метров. Температурный режим – от минус 5 градусов Цельсия до плюс 30 градусов Цельсия» – сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения ЦНИИТОЧМАШ Руслан Сидякин.

Напомним, в начале августа ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав».