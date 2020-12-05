Инфекционист дал прогноз по росту заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти до Нового года, при этом в некоторых регионах не исключено увеличение заболевших и в начале 2021 года, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

«То, что будет количество заболевших, это да. Это не зависит ни от чего – до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах», – передает слова врача РИА «Новости».

Как считает Тимаков, число выявленных новых случаев достигнет 30 тысяч, дальнейший рост будет зависеть от количества людей, восприимчивых к вирусу. Он отметил, что число выявленных заболевших возрастает, как правило, в четверг, пятницу и субботу, поскольку больше всего тестов сдают понедельник, вторник и среду. В выходные же люди проходят тестирование гораздо реже, соответственно, и количество новых случаев коронавируса в начале недели ниже.

«Рост заболеваемости идет по синусоиде, это связано с количеством тестирования. Сколько сделано тестов, столько выявленных больных. И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку», – сказал инфекционист.

Он подчеркнул, что называть рост заболеваемости в России критичным нельзя, так же, как нельзя оценивать ситуацию по одному дню.

За минувшие сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.