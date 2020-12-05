Путин сказал, что обеспечивает морально-этическое лидерство России

Лучшие качества россиян обеспечивают стране морально-этическое лидерство, считает президент Владимир Путин.

Путин сказал на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России-2020», что «сердечная щедрость, великодушие и милосердие для нас норма жизни, это то, что никогда не отнять, суть нашего характера, культуры и традиций, это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас», передает ТАСС.

По мнению главы государства, «всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания».

«Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе, а взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь – это все не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов, это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех», – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности, передает РИА «Новости».

«Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы», – сказал Путин.

Он напомнил также, что волонтеры помогли организовать онлайн-шествие «Бессмертного полка».

«И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину», – сказал российский лидер.

Напомним, 5 декабря в России отмечается День добровольца.