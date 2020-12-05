Конкурс «Доброволец России» помог миллионам людей

Большой онлайн-марафон «Мы вместе» приурочили к международному Дню добровольца, который отмечают 5 декабря. Участники проекта поделились опытом волонтерской деятельности, в рамках которой за десять лет удалось помочь миллионам людей.

В День добровольца во время 32-часового онлайн-марафона «Мы вместе» в рамках секции «Я – волонтер» финалисты и победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои социальные проекты, которые они реализуют по итогам конкурсного задания «Сердце Лидера».

В день старта марафона «Мы вместе», накануне Национального дня волонтера, к участникам обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он рассказал, что платформа «Россия – страна возможностей» активно участвует в развитии добровольчества.

В нее входят конкурс «Доброволец России» и проект «Мечтай со мной». «Доброволец России» – это самый массовый и популярный конкурс в сфере волонтерства в России.

«На площадке онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ, проходит награждение победителей конкурса «Доброволец России». В юбилейный год на конкурс были поданы рекордные 53 тыс. инициатив по 14 конкурсным номинациям. Проекты ребят трогают до глубины души. Однако добровольческая составляющая есть и в других проектах платформы. Например, в «Лидерах России» есть обязательное для прохождения в следующий этап задание – «Сердце лидера». Но радует, что многие участники не ограничиваются выполнением этого задания, а продолжают реализовывать сотни социальных и благотворительных проектов и после завершения конкурса», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За 10 лет волонтерами стали 15 млн человек. В 2020 году добровольцы встретились не только на площадке ежегодного форума, тысячи людей присоединились к единомышленникам онлайн, передает НТВ.

Отмечается, что год назад на форуме добровольцев президент Владимир Путин рассказал о решении удвоить грант на поддержку конкурса, а общий грантовый фонд за десять лет составил 106 млрд рублей.

В рамках секции «Я – волонтер» во время онлайн-марафона выступили авторы проектов, вошедшие в ТОП-10 социальных кейсов, реализованных в рамках задания «Сердце Лидера» в 2020 году, а также получивших поддержку от клуба «Лидеров России» «Эльбрус».

Например, финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин из Санкт-Петербурга рассказал об интерактивной карте фермерских хозяйств, где волонтеры могут собрать овощи для нуждающихся, финалистка специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Петербурга представила программу профориентации, которую она проводит для детей из неблагополучных семей.

Победительница конкурса «Лидеры России 2020» гендиректор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец презентовала проект «Доброметры», направленный на развитие ЗОЖ и поощрение благотворительности. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» из Северодвинска Александр Спиридонов подвел итоги проекта «Юнги Севмаша».

По словам организаторов «Лидеров России», задание «Сердце лидера» впервые появилось на конкурсе в прошлом сезоне. Указывается, что «настоящий лидер должен не только обладать управленческими навыками и эрудицией, но и вкладывать душу и сердце в то, что он делает, вести за собой людей и стремиться помогать обществу».

За прошлый год финалисты и победители конкурса «Лидеры России» реализовали более 1 тыс. социальных проектов. Многие участники продолжают работу над ними и после конкурса, в том числе в рамках активностей клуба Лидеров России «Эльбрус».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» также была создана по инициативе Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.