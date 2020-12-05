Конкурс «Доброволец России» помог миллионам людей

Взгляд
5 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением не считаясь даже с собственной жизнью отстаивать свои убеждения. Подробности...
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Почему данные Азербайджана о жертвах в Карабахе вызывают сомнения

Считается, что одержать победу в Карабахе азербайджанской армии помогли сирийские боевики Алексей Куденко/РИА Новости
Баку озвучил свои потери в боях за Карабах. Названное число почти совпадает с числом жертв с армянской стороны. При этом раненых у Баку оказалось вдвое меньше, чем погибших. Однако, согласно военной теории, атакующая армия всегда теряет больше, чем та, что обороняется. И раненых обычно в два-три раза больше, чем павших. Стоит ли верить бакинским сводкам? Да и вообще все ли жертвы войны подсчитаны? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Почему украинцы разлюбили венгров

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Национал-радикальные «ястребы» уже призывают занести на сайт «Миротворец» всех носителей венгерского гражданства на Украине, помогая разжигать ситуацию, которая потенциально грозит стране очередным гражданским конфликтом. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Конкурс «Доброволец России» помог миллионам людей

    5 декабря 2020, 13:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Большой онлайн-марафон «Мы вместе» приурочили к международному Дню добровольца, который отмечают 5 декабря. Участники проекта поделились опытом волонтерской деятельности, в рамках которой за десять лет удалось помочь миллионам людей.

    В День добровольца во время 32-часового онлайн-марафона «Мы вместе» в рамках секции «Я – волонтер» финалисты и победители конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои социальные проекты, которые они реализуют по итогам конкурсного задания «Сердце Лидера».

    В день старта марафона «Мы вместе», накануне Национального дня волонтера, к участникам обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он рассказал, что платформа «Россия – страна возможностей» активно участвует в развитии добровольчества.

    В нее входят конкурс «Доброволец России» и проект «Мечтай со мной». «Доброволец России» – это самый массовый и популярный конкурс в сфере волонтерства в России.

    «На площадке онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ, проходит награждение победителей конкурса «Доброволец России». В юбилейный год на конкурс были поданы рекордные 53 тыс. инициатив по 14 конкурсным номинациям. Проекты ребят трогают до глубины души. Однако добровольческая составляющая есть и в других проектах платформы. Например, в «Лидерах России» есть обязательное для прохождения в следующий этап задание – «Сердце лидера». Но радует, что многие участники не ограничиваются выполнением этого задания, а продолжают реализовывать сотни социальных и благотворительных проектов и после завершения конкурса», – приводятся слова Комиссарова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    За 10 лет волонтерами стали 15 млн человек. В 2020 году добровольцы встретились не только на площадке ежегодного форума, тысячи людей присоединились к единомышленникам онлайн, передает НТВ.

    Отмечается, что год назад на форуме добровольцев президент Владимир Путин рассказал о решении удвоить грант на поддержку конкурса, а общий грантовый фонд за десять лет составил 106 млрд рублей.

    В рамках секции «Я – волонтер» во время онлайн-марафона выступили авторы проектов, вошедшие в ТОП-10 социальных кейсов, реализованных в рамках задания «Сердце Лидера» в 2020 году, а также получивших поддержку от клуба «Лидеров России» «Эльбрус».

    Например, финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», кандидат физико-математических наук, директор КФХ «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин из Санкт-Петербурга рассказал об интерактивной карте фермерских хозяйств, где волонтеры могут собрать овощи для нуждающихся, финалистка специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», национальный менеджер по аптечному продвижению ГЕРОФАРМ Юлия Лысенко из Петербурга представила программу профориентации, которую она проводит для детей из неблагополучных семей.

    Победительница конкурса «Лидеры России 2020» гендиректор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец презентовала проект «Доброметры», направленный на развитие ЗОЖ и поощрение благотворительности. Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, начальник отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» из Северодвинска Александр Спиридонов подвел итоги проекта «Юнги Севмаша».

    По словам организаторов «Лидеров России», задание «Сердце лидера» впервые появилось на конкурсе в прошлом сезоне. Указывается, что «настоящий лидер должен не только обладать управленческими навыками и эрудицией, но и вкладывать душу и сердце в то, что он делает, вести за собой людей и стремиться помогать обществу».

    За прошлый год финалисты и победители конкурса «Лидеры России» реализовали более 1 тыс. социальных проектов. Многие участники продолжают работу над ними и после конкурса, в том числе в рамках активностей клуба Лидеров России «Эльбрус».

    Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 проектов.

    Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» также была создана по инициативе Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.


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