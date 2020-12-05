Вручение ветерану медали «75 лет Победы» привело к скандалу на Украине

В Днепропетровской области разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану Василию Волошко юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: на вручение вместо Волошко пришла его дочь, заявив, что эта награда является «преступлением против государства».

Местный «11 канал» сообщает, что инцидент произошел в городе Новомосковск. Городской совет ветеранов передал Волошко медаль, однако из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь Любовь, передает РИА «Новости».

Женщина заявила, что «ее возмущению не было предела», так как сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является «преступлением против государства».

При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является «заядлым патриотом», который поддерживает украинскую армию.

Председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью. Кроме того, такие награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.

Между тем родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для «выяснения всех обстоятельств этого награждения».

Ранее Украина решила вручать медали в честь 75-летия Победы боевикам запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*).

Также в июле СБУ изъяла у задержанного на границе с Россией ветерана отряда спецназа КГБ СССР «Каскад», участника войны в Афганистане Михаила Исаева 50 медалей в честь 75-летия Великой Победы, а также удостоверения к ним.

Данные награды предназначались харьковским ветеранам и участникам танкового боя под Прохоровкой в 1943 году.