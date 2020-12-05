Президент фонда Сороса «Открытое общество» объявил об уходе с поста

На фоне сообщений о готовящемся назначении в администрацию Джо Байдена, который объявил себя избранным президентом США, Патрик Гаспар заявил, что покинет пост президента фонда Джорджа Сороса «Открытое общество».

Axios приводит текст письма Гаспара, которое тот направил коллегам. В письме Гаспар заявил, что «уйдет из «Открытого общества» в конце года». Его должность в фонде займет британский дипломат Марк Мэллок Браун. В период президентства Барака Обамы Гаспар был послом в Южной Африке, передает РИА «Новости».

Напомним, практически вся команда Байдена – это типичные представители «глубинного государства», которые регулярно встречались и обсуждали свои планы на ужинах у Джорджа Сороса. В 2015 году Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране двух иностранных неправительственных организаций – фонда «Открытое общество» и института «Открытое общество фонд содействия». Обе входят в структуру Фонда Сороса.

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