Путин оценил возможность искусственного интеллекта стать президентом

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что искусственный интеллект не сможет стать главой государства, во всяком случае, пока.

Путин принял участие в дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века», в ходе которой ему задала виртуальный ассистент «Сбера» Афина, передает РИА «Новости».

«Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом», – обратилась она к президенту.

Путин ответил, что, как он надеется, «нет, (...) во всяком случае, пока».

«Все-таки искусственный интеллект – в самом названии видите, что присутствует. Слово «искусственный», то есть ненастоящий», – добавил он.

Глава государства указал, что «у всего искусственного, в том числе искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести». Данные компоненты «чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны».

Он добавил, что иногда приходится принимать не совсем рациональные решения – но их нужно принимать, исходя из истории, культуры, устремлений и ожиданий граждан страны.

«Эти решения для социальной сферы иногда кажутся нерациональными – в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, в других сферах жизнедеятельности человека. Но для президента-человека они кажутся обоснованными, потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах людей», – объяснил президент Афине.

Путин добавил, что искусственный интеллект, тем не менее, может быть помощником и даже учителем любого человека, в том числе главы государства, «и роль и значение искусственного интеллекта в государственном управлении, безусловно, будут возрастать».

«Очень рассчитываю на то, что ваши коллеги, Афина, с осознанием своей ответственности, если они будут работать рядом с главами государств, будут принимать и соответствующие решения», – заключил президент.

Ранее Путин поручил внести новые законы в сфере искусственного интеллекта.