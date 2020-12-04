Путин поручил внести новые законы в сфере искусственного интеллекта

Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта.

«Прошу правительство оперативно внести в парламент проекты закона, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы», – цитирует ТАСС Путина.

Глава государства подчеркнул, что отказ от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов – непростой экзамен, но «для сильных современных управленцев и предпринимателей технологическая трансформация – это вдохновляющий вызов».

«Я хочу, чтобы меня услышали все мои коллеги: в министерствах, в ведомствах, в регионах, в наших госкомпаниях, руководители научных институтов, ректоры вузов и университетов. Нам предстоит взяться за вопросы, принципиально нового уровня сложности», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект – это не хайп, Россия направляет на внедрение технологий серьезные ресурсы.