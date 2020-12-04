Волонтеры акции «Мы вместе» помогли 4,5 млн человек

Порядка 4,5 млн человек получили помощь в период пандемии коронавируса от волонтеров акции «Мы вместе», рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кириенко заявил на церемонии открытия онлайн-марафона «Мы вместе», что «за этот год участники акции «Мы вместе» смогли помочь почти 4,5 млн человек, за каждой такой помощью есть своя трогательная история», передает ТАСС.

В частности, он отметил волонтеров, которые работали в кол-центрах, а также доставляли продукты пожилым и маломобильным гражданам «иногда на снегоходах в отдаленных районы страны».

По его словам, в акции принимает участие более 160 тыс. человек.

«У многих из этих людей не было опыта участия в волонтерских проектах. Мы все с детства мечтали, чтобы чуть-чуть быть волшебниками. Добро и волонтерство – это волшебство, которое доступно каждому взрослому человеку. Кто еще не присоединился к работе волонтера в нашей стране, попробуйте, сделайте первый шаг. Зайдите на сайт добро.рф, зайдите на сайт акции «Мы вместе», сделайте маленький шаг, выберите то, что вам по силам, вы почувствуете эту удивительную атмосферу взаимопониманий и волшебства», – подчеркнул Кириенко.

Онлайн-марафон «Мы вместе» открылся в пятницу. Мероприятие продлится 32 часа, основная тема – развитие международного партнерства для преодоления глобальных вызовов. В рамках марафона пройдут телемосты и прямые включения из регионов России и зарубежных стран, мастер-классы, дискуссии, мотивационные выступления.

Акция «Мы вместе» началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11. Акция направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В конце сентября она возобновилась в ряде регионов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.