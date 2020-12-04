Самолет столкнулся с машиной после экстренной посадки на дорогу в США

Одномоторный самолет Bellanca Viking совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Миннесота и столкнулся с автомобилем, пострадавших нет, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 недалеко от города Арден-Хилс.

«У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало», – передает РИА «Новости» заявление сотрудников офиса шерифа округа Рамси.

Из-за инцидента движение на автомагистрали было нарушено. Точная причина происшествия не сообщается.

Напомним, в январе 2018 года сообщалось, что одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко Лос-Анджелеса, пострадавших нет.