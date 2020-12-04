Госархив рассказал о «недальновидности» Брежнева

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Украина втягивает Европу в новую войну

В Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили материалы, призывающие к восстановлению «Большой Венгрии» Zuma/ТАСС
Губернатор Закарпатья пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Напряжение в регионе достигло такого накала, что венгерские депутаты в Европарламенте заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в Закарпатье миссию наблюдателей. Можно ли говорить о появлении новой горячей точки на территории Украины? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...

У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    4 декабря 2020, 09:59

    Текст: Наталья Ануфриева

    Леонид Брежнев, являвшийся в начале 1960-х председателем Президиума Верховного Совета СССР, отказал в установке в Кремле мемориальной доски с именами кавалеров высшего советского военного ордена «Победа», не подозревая, что через почти полтора десятка лет в ранге главы Советского Союза сам удостоится этой награды, свидетельствуют материалы выставки «Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива России».

    Выставка открылась в Москве в четверг. На ней представлена докладная записка заведующего отделом наград Президиума Верховного Совета СССР Федора Сазикова Брежневу, датированная 30 ноября 1963 года, передает РИА «Новости».

    Сазиков называл нецелесообразным устанавливать мемориальную доску кавалерам ордена «Победа» в Большом Кремлевском дворце, как планировалось изначально. Судя по резолюциям на записке, Леонид Брежнев в феврале 1964 года предписал «отложить решение вопроса до сооружения в Москве монумента «Победа».

    В итоге монумент построили на Поклонной горе в Москве спустя 30 лет, в 1994-1995 годах, а мемориальную доску кавалерам ордена «Победа» установили на стене Государственного Кремлевского дворца. 9 мая 2000 года, в день 55-летия Победы, ее открыл президент Владимир Путин.

    Напомним, орден «Победа» был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждались лица высшего командного состава Красной армии за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка менялась в пользу советских войск.

    Награду получили 17 военачальников, трое из которых были удостоены ордена «Победа» дважды.

    Так, 10 апреля 1944 года список награжденных орденом открыли Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский, а в 1945 году они удостоились награды во второй раз.

    Дважды орденом «Победа» также был награжден Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.

    Орденом по разу награждались советские военачальники Иван Конев, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Алексей Антонов, Семен Тимошенко и Кирилл Мерецков.

    После завершения войны в июне-сентябре 1945 года ордена также удостоились иностранцы: американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, король Румынии Михай I, польский маршал Михал Роля-Жимерский и югославский маршал Иосип Броз Тито.

    Брежнев, уже как генеральный секретарь ЦК КПСС, был награжден орденом «Победа» в феврале 1978 года, но в 1989 году указ Президиума ВС СССР об этом отменили как не соответствующий статуту ордена, и на мемориальной доске в Кремле имя Брежнева не значится.

    Ранее в Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева.


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