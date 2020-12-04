Госархив рассказал о «недальновидности» Брежнева

Леонид Брежнев, являвшийся в начале 1960-х председателем Президиума Верховного Совета СССР, отказал в установке в Кремле мемориальной доски с именами кавалеров высшего советского военного ордена «Победа», не подозревая, что через почти полтора десятка лет в ранге главы Советского Союза сам удостоится этой награды, свидетельствуют материалы выставки «Больше чем архив. К 100-летию Государственного архива России».

Выставка открылась в Москве в четверг. На ней представлена докладная записка заведующего отделом наград Президиума Верховного Совета СССР Федора Сазикова Брежневу, датированная 30 ноября 1963 года, передает РИА «Новости».

Сазиков называл нецелесообразным устанавливать мемориальную доску кавалерам ордена «Победа» в Большом Кремлевском дворце, как планировалось изначально. Судя по резолюциям на записке, Леонид Брежнев в феврале 1964 года предписал «отложить решение вопроса до сооружения в Москве монумента «Победа».

В итоге монумент построили на Поклонной горе в Москве спустя 30 лет, в 1994-1995 годах, а мемориальную доску кавалерам ордена «Победа» установили на стене Государственного Кремлевского дворца. 9 мая 2000 года, в день 55-летия Победы, ее открыл президент Владимир Путин.

Напомним, орден «Победа» был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. Им награждались лица высшего командного состава Красной армии за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка менялась в пользу советских войск.

Награду получили 17 военачальников, трое из которых были удостоены ордена «Победа» дважды.

Так, 10 апреля 1944 года список награжденных орденом открыли Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский, а в 1945 году они удостоились награды во второй раз.

Дважды орденом «Победа» также был награжден Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.

Орденом по разу награждались советские военачальники Иван Конев, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Алексей Антонов, Семен Тимошенко и Кирилл Мерецков.

После завершения войны в июне-сентябре 1945 года ордена также удостоились иностранцы: американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, король Румынии Михай I, польский маршал Михал Роля-Жимерский и югославский маршал Иосип Броз Тито.

Брежнев, уже как генеральный секретарь ЦК КПСС, был награжден орденом «Победа» в феврале 1978 года, но в 1989 году указ Президиума ВС СССР об этом отменили как не соответствующий статуту ордена, и на мемориальной доске в Кремле имя Брежнева не значится.

Ранее в Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева.