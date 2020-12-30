На родине крупнейших наркокартелей решили легализовать марихуану

Мексика может стать крупнейшим в мире легальным рынком марихуаны, поскольку конгресс страны намерен в скором времени принять закон, легализирующий марихуану по всей цепочке поставок: от выращивания до распределения и потребления.

В конце ноября сенат Мексики принял закон, разрешающий рекреационную марихуану. Законодатели в нижней палате заявляют, что утвердят законопроект к февралю, однако они хотят увеличить количество марихуаны, которое разрешено иметь потребителям, сверх установленного сенатом лимита в 28 граммов, передает The Wall Street Journal.

Ранее в ряде американских штатов разрешили не только марихуану, но и тяжелые наркотики по типу героина и кокаина. Газета ВЗГЛЯД писала, что легализация марихуаны в США в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления.