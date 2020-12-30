Цены на нефть выросли на ожиданиях по восстановлению спроса Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США 30 декабря 2020, 08:37 Мировые цены на нефть в среду умеренно растут, данные Американского института нефти (API) о значительном снижении ее запасов в США за неделю оказались позитивны для котировок. По состоянию на 7.21 цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,35%, до 51,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,52%, до 48,25 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent при этом дорожал на 0,39%, до 51,29 доллара за баррель, передает РИА «Новости». В ночь на среду API сообщил о снижении запасов нефти в США за рабочую неделю, закончившуюся 25 декабря, на 4,8 млн баррелей. Продолжает поддерживать котировки нефти и слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) по-прежнему остается на минимальном уровне с начала позапрошлого года, опустившись ниже 90 пунктов. Более слабый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте. «Цены на нефть продолжают получать поддержку от слабого доллара и наконец ночью обрели друга в лице данных о запасах API. Этим утром Американский институт нефти сообщил о более значительном снижении запасов нефти по сравнению с прогнозами за неделю по 25 декабря», – цитирует Reuters мнение старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса. Официальные данные министерства энергетики США о запасах нефти в стране будут опубликованы вечером. По оценке аналитиков, ведомство сообщит о снижении показателя на 2,6 млн баррелей. Эта неделя тем самым может стать третьей подряд, когда происходило снижение запасов, после роста на 15 млн баррелей (за неделю по 4 декабря). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии 29 декабря 2020, 12:28

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал кадры, на которых запечатлен российский солдат в Сирии, выражающийся на «великом и могучем». «Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) В комментариях отметили, что русский язык «великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный». «Перевода не надо, они все поняли», – написала ellazhuravl. «По-нашему!! Кратко и понятно», – добавила irisha_55555. 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Пушков объяснил Украине, какое «гибридное оружие» используется против нее на самом деле 29 декабря 2020, 21:32

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия использует свою вакцину в качестве «гибридного оружия» против Киева, лишены смысла, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, в этой ситуации «гибридным оружием» выступает сам министр. «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от COVID-19, является сам Кулеба и ему подобные. Все нынешние руководители Украины вместо того, чтобы спасать своих граждан, разводят беспардонную демагогию и запугивают сограждан, сами не будучи в силах что либо дать своей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Кулеба в интервью украинской газете «День» заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции является «гибридным» оружием против Украины. В России ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну с Россией», а глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». В свою очередь зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий заявил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. Вместе с тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». Ранее украинские оппозиционеры назвали отказ Киева от «Спутника V» назвали «спланированным уничтожением» украинцев. В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer. В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». Киев заподозрил Москву в попытке кражи украинского «супероружия» 29 декабря 2020, 21:22

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Текст: Ксения Панькова

В Службе безопасности Украины заявили, что поймали группу агентов, которые якобы пытались украсть и передать России чертежи «секретной» ракеты «Нептун», говорится в отчете пресс-службы ведомства. Ведомство утверждает, что «пресекло деятельность четырех агентурных сетей» и якобы «задержало 11 российских агентов», сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. При этом один из них, как утверждают в ведомстве, украл и пытался передать иностранному государству документацию по ракетному комплексу «Нептун». Киев считает «Нептун» своим «супероружием». При этом главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа в июле заявил о готовности к боевым действиям с Россией. «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – заявил Неижпапа. В свою очередь Адмирал Владимир Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал заявление главкома ВМС Украины блефом. Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев заявил, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», которыми накануне грозил Крыму командующий военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексей Неижпапа, легко сбиваемы. Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Россия ввела санкции против сотрудников немецкой разведки 29 декабря 2020, 13:43

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на санкции Евросоюза против россиян из-за «кибератаки» на Бундестаг, в причастности к которой в Европе подозревают якобы «российских хакеров», говорится в заявлении МИД России. «Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица», – напомнили в ведомстве. Министерство иностранных дел подчеркивает, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. «Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны. (…) В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», – заключили в МИД России. Напомним, в санкционный список ЕС по делу о кибератаках внесены «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра. В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель. Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того. Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза. В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский Бундестаг пять лет назад. Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов». Запечатленный на вирусном фото студент-медик рассказал подробности дежурства 29 декабря 2020, 16:15 Текст: Евгения Шестак

Один из студентов-медиков, запечатленных на вирусном фото во время дежурства у кровати тяжелобольного пациента с COVID-19, Расуль Назаров рассказал, что той ночью они успокаивали пациентку во время панической атаки, поскольку она срывала с себя кислородную маску. В соцсетях и СМИ активно обсуждают фото трех студентов-медиков, лежащих на полу рядом с кроватью больного в палате COVID-отделения. Снимок с монитора наблюдения прислала старшая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №38 города Сосновый Бор Ленинградской области. По словам студента, той ночью его и еще двоих ребят вызвали, чтобы помочь женщине в отделении реанимации. Она запаниковала, что кислородная маска мешает ей дышать, и пыталась сорвать ее, передает RT. «Все началось в полночь. На тот момент у нас уже была отработана смена прошлого дня – с двух до восьми. Мы сдали свою смену, пришли новые ребята. Но работы было так много, что нам пришлось в два часа ночи снова выйти на работу. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол, ведь он хоть немного холодный. На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами», – рассказал Назаров. По его словам, состояние пациента похоже на панику утопающего. Он отметил, что пациентка была подключена к аппарату, который пассивно обеспечивает дыхание. «Женщина была в панике, ведь дыхание было затруднено и без кислородной маски уровень кислорода в крови сразу падал. И женщина не понимала тогда, что с ней происходит», – объяснил он. Студент рассказал, что они успокаивали женщину и держали кислородную маску, которую она постоянно пыталась сорвать. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное. Выяснилось, что студенты-медики, запечатленные на фото, приехали в начале декабря на практику от студотряда из Перми. Их зовут Расуль, Екатерина и Алексей. В больнице №38 города Сосновый Бор сообщили изданию «Подъем», что непременно отметят ребят. «Несмотря на то, что было уже около двух ночи, трое ребят отозвались на сообщение в чате, оделись и зашли в красную зону. Они находились с пациентом в палате, успокаивали его, присматривали, чтобы он не нанес себе вред. После этого пациент начал принимать кислородное лечение, пришел в норму. Сами они говорят, что не стали уходить из палаты, так как хотели удостовериться, что пациент спокойно спит и не вырывает аппаратуру. Они не спали, просто сели на пол и находились там до семи утра. В карантинных условиях в торжественной обстановке мы как-то эту бригаду поблагодарим и отметим», – заявили в больнице. Фотография, на которой студенты-медики дежурят у кровати тяжелобольного пациента, восхитила блогеров. В частности, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян отметила, что лично для нее – это фотография 2020 года. «Для меня это снимок года. Врачи. Родненькие. Спасибо. От души», – написала Симоньян в Telegram. Рогозин обратился к минторгу США 29 декабря 2020, 21:04 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации. «На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости». По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей Россия использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он. Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос. Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). Военный эксперт оценил видео с матерящимся российским спецназовцем в Сирии 29 декабря 2020, 15:50

Фото: instagram.com/vrsoloviev

Текст: Татьяна Косолапова

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя видео с ругающимся матом на видео российским военным в Сирии. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил короткий видеоролик, на котором российский солдат в Сирии обращается, выражаясь, как отмечает автор поста, на «великом и могучем», к снимающему его журналисту. «Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – говорит Фельгенгауэр. Тем не менее, отвечая на вопрос, насколько это соответствует эвфемизму «вежливые люди», который в 2014 году после событий «Крымской весны» начал использоваться применительно к российским военным, он ответил, что та операция была практически бескровной и там «можно было быть вежливым». В Сирии же, по словам собеседника, совсем другая ситуация – там военные находятся в постоянном психологическом стрессе, поскольку они знают, что в них могут выстрелить в любой момент. «Находясь в такой стрессовой ситуации, не только российские военные могут сказать такое журналистам. «Вежливые люди» просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», – рассказывает эксперт. При этом, по словам Фельгенгауэра, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем включая зоны боевых действий, хотя этого делать, конечно, нельзя. Собеседник поясняет, что все комментарии должны давать пресс-службы, а бойцы и командиры «обязаны помалкивать». Причем такие правила действуют во всем мире, но нигде они полностью не работают. «Когда у российских бойцов увольнение, они должны вести себя достойно. Но когда находятся на службе, то они вообще не должны с гражданскими взаимодействовать. Тем более с журналистами», – подытожил Фельгенгауэр. В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Эксперт: Запугивание России санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла 29 декабря 2020, 12:12

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Для нас главная цель – достроить газопровод, и она будет достигнута. Запугивание России расширением санкций не имеет смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал завершение строительства участка газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии на фоне принятого Конгрессом США нового пакета санкций в отношении данного проекта. «На достроенный участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии не распространялись санкции США, так как трубы укладывались на мелководье, а ограничения касаются только глубоководных участков. Все самое интересное нас ожидает впереди, когда начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании, которая как раз является глубоководной», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом Юшков отметил, что в новом оборонном бюджете США на 2021 год не предусмотрено введение никаких принципиально новых санкций. «В аналогичном документе на 2020 год эти санкции были описаны в общих словах, сейчас же их конкретизировали: теперь существует не просто запрет на строительство «Северного потока – 2», но и четкое ограничение на укладку труб и модернизацию судов-трубоукладчиков», – объяснил собеседник. Он также подчеркнул, что подобные санкции представляют реальную угрозу не для российских, а для международных компаний, которые рискуют попасть в черный список и лишиться мировых рынков. «Над проектом «Северный поток – 2» уже давно работают только российские компании, для которых главная цель – достроить газопровод. Что будет дальше – второстепенный вопрос, поэтому запугивание России невозможностью модернизировать суда после окончания строительства не имеет смысла», – пояснил Юшков. При этом эксперт отметил, что потенциальные риски представляет аспект страхования судов-трубоукладчиков: пока непонятно, аннулируется ли страховка при попадании в черный список или ее будет невозможно продлить в следующий период. Собеседник предположил, что гораздо больше проблем принесут проекту новые санкции, которые в данный момент рассматриваются в Вашингтоне. «Около трех законопроектов, которые относятся не только к стадии строительства, но и к стадии ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации, могут действительно негативно повлиять на проект. Так как за обслуживание «Северного потока – 2» отвечает не только Россия, но и европейские регуляторы, Европа сейчас активно лоббирует свои интересы в США, и итоговый текст законопроекта еще может быть существенно изменен», – заключил он. Ранее агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG сообщило, что работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены. Строительство газопровода в Германии возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы вела баржа «Фортуна». 15 января ожидается укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, сообщает Датское морское управление. Наряду с «Фортуной» в работах будут участвовать строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также другие суда снабжения, передает РИА «Новости». В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Напомним, в понедельник действующий президент США Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который ранее был им заблокирован. Среди прочего, проект предусматривает расширение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт ВОЗ назвал «цель» COVID 29 декабря 2020, 16:53

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Дэвид Хейманн заявил, что цель коронавируса – стать эндемиком. «Судя по всему, COVID-19 станет эндемичным (заболевания, возбудители которых пребывают в определенной местности постоянно. – прим. ВЗГЛЯД), как и четыре других коронавируса человека. Он продолжит мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивным распространением», – сказал Хейманн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian При этом эксперт считает, у человечества есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим здоровьем позволят научиться жить с этим вирусом. Представитель ВОЗ Марк Райан также считает, что коронавирус станет эндемичным. По его словам, существование очень эффективной вакцины не гарантирует устранения заболевания. Он также считает, что следующая пандемия может быть более серьезной. «Вероятный сценарий состоит в том, что вирус станет еще одним эндемиком, который останется своего рода угрозой, но угрозой очень низкого уровня в рамках эффективной глобальной программы вакцинации», – уточнил эксперт. Райан добавил, что существование вакцины, даже если она очень эффективна, не гарантирует устранения или искоренения инфекционного заболевания. Это очень высокая планка, чтобы ее можно было преодолеть, отметил он. Специалист предупредил, что следующая пандемия может быть более серьезной, чем нынешняя. «Мы живем во все более сложном мире. Эти угрозы сохранятся. Если есть что-то, что нам нужно извлечь из этой пандемии, со всеми ее трагедиями и потерями, это то, что нам необходимо действовать сообща. Мы должны чтить тех, кого мы потеряли, совершенствуясь в том, что мы делаем каждый день», – заключил он. Ранее заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 произойдет в 2021 году, однако человечеству не удастся справиться с распространением туберкулеза, ВИЧ-инфекции и малярии. В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID 29 декабря 2020, 18:32

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины. «Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин. Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1–11-х классов продлеваются до 17 января. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж 29 декабря 2020, 11:39

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. «Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает решение суда РИА «Новости».



«Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 млн рублей обратить в доход государства», – постановил судья. Копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.



Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии. Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Депутат бундестага сказал, кто станет канцлером Германии после Меркель 29 декабря 2020, 14:30

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Ирина Яровая

«Следующим канцлером Германии станет тот, кого поддержит Америка», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Такой прогноз он дал относительно назначения нового канцлера Германии в 2021 году, выборов в бундестаг и нового расклада политических сил страны в целом. «Вопрос проведения выборов в сентябре 2021 года очень спорный – эту дату могут отодвинуть из-за обстановки с коронавирусом. Даже если выборы состоятся, не исключено, что Ангела Меркель останется на посту канцлера как лидер, который якобы сильно помог стране во время пандемии», – сказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. При этом Гердт отметил, что положительно оценивают действия Меркель в период пандемии только СМИ. «Население же начинает возмущаться все активнее, понимая неадекватность и неразумность принимаемых мер. Однако до тех пор, пока СМИ в унисон поют о том, что она спасительница нации, действующий канцлер и вся правящая партия смогут делать, что захотят», – констатировал он. Говоря о предстоящих выборах в бундестаг и возможном уходе Ангелы Меркель с поста канцлера, собеседник упомянул и других кандидатов на это кресло, среди которых «преемница» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. «Крамп-Карренбауэр вообще не обладает какими-либо яркими качествами, о ней почти ничего неизвестно. Она лишь результат тех хитрых комбинаций, которые проделывала Меркель в течение своей политической карьеры, отстраняя от себя действительно харизматичных людей и приближая безликие фигуры. Поэтому на сегодняшний день мы не видим никого, кто смог бы взять управление страной в такой сложный период», – объяснил Гердт. В то же время Зёдер, в отличие от Крамп-Карренбауэр, более самостоятельная личность и имеет достаточную поддержку. При этом собеседник с сожалением добавил, что на самом деле канцлером станет тот, кого поддержат США. «Пока непонятно, кто это будет, ведь и в самой Америке сейчас очень нестабильная ситуация. Если вдруг у власти останется Трамп, то у нас победит кандидат, который в своей программе поставит суверенитет Германии на первое место. Если же придет Байден, то канцлером станет тот, кто выступит за полную дружбу с Америкой, что значит абсолютное подчинение ей», – предположил он. «Вопрос дальнейших отношений с Россией также не зависит от Германии. Под давлением США немцы отказываются от российского газа, который нужен нашей стране как воздух. Это говорит о полной зависимости от США, от всего американского истеблишмента. Думаю, что при Байдене стоит ждать нового витка эскалации российско-германских отношений, ведь ему чужды какие-либо моральные человеческие принципы», – заключил Гердт. Напомним, издание Deutsche Welle спрогнозировало, что наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране. Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства покинет свой пост. С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов, до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства (канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана), так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера, популярность которого, как антикризисного менеджера, заметно выросла в национальном масштабе. В случае победы на выборах в бундестаг, как отмечает издание, консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой черно-зеленой коалиции с партией «Союз 90»/«зеленые», стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий. Ранее Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке. Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским 29 декабря 2020, 16:41

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT. Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он. Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.