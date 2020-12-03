Пеле написал прощальное послание Марадоне

Всемирно известный бразильский футболист Пеле в соцстетях посвятил пост умершему аргентинскому коллеге Диего Марадоне.

«Сегодня семь дней, как ты нас покинул. Многие любили сравнивать нас на протяжении всей жизни. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но для меня ты в первую очередь всегда будешь хорошим другом с большим сердцем», – цитирует пост Пеле «Чемпионат».

По мнению футболиста, аргентинский футболист был «несравненным» игроком. «Твой путь отличался честностью. И в своем уникальном стиле ты научил нас любить и говорить «я люблю тебя» гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я напишу: я люблю тебя, Диего», – обратился к умершему товарищу Пеле.

Напомним, Марадона умер в прошлую среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В воскресенье СМИ сообщили, что врача спортсмена Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится. В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания.