Рада открыла доступ к внутренним водам Украины для всех судов, кроме российских

Рада приняла во втором чтении проект закона, открывающий доступ к внутренним водам страны для всех стран, за исключением «государства-агрессора», которым Киев считает Россию.

«Перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом <...>», – цитирует документ ТАСС.

Также законопроект предусматривает, что проход по судоходным гидротехническим сооружениям будет бесплатным для всех категорий судов, в том числе для иностранных.

Акт также регулирует деятельность водного транспорта, использование речных путей, береговых полос, правовые отношения с использованием судов разных типов и инфраструктуры и т.д.

После визита украинского президента Владимира Зеленского в Британию стало известно о переговорах Киева и Лондона по поводу строительства в Николаевской области военно-морской базы для британских ВМС. Началом этому может послужить пребывание на постоянной основе 450 английских десантников, которые в начале осени прибыли в область для учений «Объединенные усилия – 2020».