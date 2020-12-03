Псаки припомнили фото в шапке с советской символикой

Джен Псаки, которую избранный президент США Джо Байден намерен назначить пресс-секретарем Белого дома, оказалась в центре скандала после того как в интернете всплыло ее старое фото в шапке с советской символикой.

Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента США при администрации Обамы, а впоследствии работала на CNN. Вскоре после того, как избранный президент Джо Байден включил ее в свою команду по связям с общественностью, в интернете всплыло фото 2014 года, на котором Псаки позирует в розовой шапке с коммунистической символикой. Кроме Псаки на снимке присутствует ее бывший босс Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова, передает RT со ссылкой на Fox News.

Телеканал отмечает, что розовая шапка с серпом и молотом была подарена Псаки ее коллегой Марией Захаровой в рамках обмена подарками. При этом Fox News сообщает, что серп и молот были на гербе СССР, а также «стали символом экономического и политического подавления, которое происходит при коммунистических режимах».

Когда бывшей сотруднице Госдепа припомнили «неоднозначную» историю с шапкой, она заявила, что все это «российская пропаганда». «Для всех, кто не был мишенью российской пропаганды (копия Майклу Макфолу и Хиллари Клинтон): цель – дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность. Любой, кто это повторяет (по незнанию или нет), – просто марионетка пропагандистской машины», – написала Псаки в Twitter.

Твит Псаки тут же вызвал критику и насмешки со стороны других пользователей соцсети. Так, бывший инспектор ООН Скотт Риттер написал: «Таким абсурдным твитом вы просто показали свою умственную ограниченность… Вы установили стандарт на следующие четыре года – это самое дно».

Пользователь Grumpy задался вопросом: «Как они собираются вести переговоры с Россией, после того как потратили последние четыре года, обвиняя ее во всем?»

А журналист Макс Блюменталь написал: «Как убедительно говорил Стивен Коэн, рашагейт продвигала коалиция демократов и неоконсерваторов с целью криминализовать дипломатию с Россией. Теперь, когда этот созданный ими франкенштейновский монстр стал преследовать и их, они рефлекторно винят «российскую пропаганду».

Другие пользователи отмечали, что от истории с шапкой можно было просто отмахнуться, а пресс-секретарю Белого дома не пристало быть такой ранимой.

Напомним, штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины. Так, Псаки, если победа демократа будет подтверждена официально, станет пресс-секретарем Белого дома, Бедингфилд – директором по коммуникациям Белого дома, Жан-Пьер – первым заместителем пресс-секретаря американской администрации. Псаки заявила, что для нее большая честь снова работать с Байденом.