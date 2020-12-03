Эксперт: Чубайс способен создать новую либеральную партию

«Чубайс способен создать дееспособное предвыборное объединение или партию праволиберального толка», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал сообщения об уходе Анатолия Чубайса с должности главы Роснано и слухи о его дальнейшей политической карьере.

«Правый фланг наших политических партий абсолютно не удовлетворяет запросы либеральных избирателей. Либерально-демократическая повестка полностью отдана или тем, кто лишь имитирует следование подобным ценностям, или тем, кто принадлежит к оппозиционерам-навальнистам», – рассказал политолог, эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

Эксперт подчеркнул: Чубайс после ухода с поста главы Роснано «способен создать дееспособное предвыборное объединение или партию, которое смогло бы работать с такой повесткой».

«Один раз он уже вел «Союз правых сил» на выборы: это был весьма удачный политический проект. Поэтому с учетом его энергии, харизмы и жесткой критики со стороны левого фланга, он мог бы найти себя именно в партийной деятельности праволиберального толка», – сказал политолог.

Собеседник считает, что покинув Роснано, Чубайс не займет другой должности, связанной с государственной службой или реализацией национальных проектов. «Правда, сейчас нечасто говорят о том, что Чубайс также возглавляет Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии. Эту деятельность он точно не оставит, тем более что разработка «зеленых» видов энергии является частью той самой либеральной повестки», – заключил Баширов.

В среду президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Анатолия Чубайса.

Позже Чубайс сообщил, что 3 декабря станет его последним днем работы в компании.

Политолог Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Куликов – опытный человек и является представителем нового поколения «молодых управленцев». А Чубайс не пропадет» и «в будущем он найдет себе какую-то новую позицию».

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития.