Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами Врачи коронавирусных отделений рассказали, как отметят Новый год 29 декабря 2020, 14:15 Текст: Ксения Панькова

В Пермском крае медперсонал ковидных отделений больниц в Новый год поздравит пациентов с праздником. В краевой больнице в Березниках для детей, проходящих лечение от CОVID-19, предусмотрены новогодние подарки, рассказали в медучреждениях. Так, медики Пермской краевой клинической инфекционной больницы совершат обход и поздравят всех, кто лечится от коронавируса. «Поздравят друг друга словами, пожелают всего наилучшего. На обход пойдут обязательно, всех пациентов поздравят, а потом праздничный ужин. Наверняка, те, кто будет дежурить, что-то вкусное из дома принесут», – сказала главный врач больницы Ирина Чарушина. Она добавила, что чем-то особенным дежурство медиков в Новый год отличаться от дежурств предыдущих лет не будет, передает Ura.ru. В краевой больнице имени Вагнера в Березниках медики ковидных отделений не будут праздновать Новый год. «Врачи не планируют как-то отмечать праздник, но по палатам пройдут обязательно – поздравят пациентов с Новым годом. Специально для праздника больница угощения не закупает, поскольку [на лечении] много пациентов с сопутствующими заболеваниями, например, у кого-то сахарный диабет», – пояснили в пресс-службе медучреждения. Там добавили также, что для детей, проходящих лечение от коронавируса, предусмотрены новогодние подарки. Их передала больнице одна из крупных промышленных компаний. За минувшие сутки в России выявлено 27002 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.

Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Названы симптомы-предвестники коронавируса 28 декабря 2020, 21:42 Текст: Ксения Панькова

Врачи из США выяснили, что диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных проявлений коронавируса, сообщает Daily Express. Медики из клиники Майо в США сообщили, что COVID-19 может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. При этом отмечается, что это не самые распространенные симптомы, и длиться они могут всего один день. Диарея и тошнота часто возникают до появления респираторных симптомов, подчеркнули врачи, передает РИА «Новости». Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные симптомы коронавируса, в их числе – делирий и сыпь. К неочевидным симптомам нового коронавируса относятся головная боль и слабость как самые редкие признаки болезни, а также боль в горле, потеря аппетита, затрудненное дыхание, делирий и сыпь Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca 28 декабря 2020, 19:14 Текст: Ксения Панькова

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости». «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24». При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять. «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург. Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов. Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса. Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V». Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины 28 декабря 2020, 20:22

Фото: Абзал Калиев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто. «Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook. Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране. В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» испытали на добровольцах старше 60 лет 29 декабря 2020, 10:10

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все 150 человек в возрасте старше 60 лет, из них 89 человек получили вторую дозу препарата, сообщили в Роспотребнадзоре. Исследования в возрастной группе 60+ начались 21 ноября, когда были привиты первые участники испытаний. Добровольцы находились под наблюдением медиков. Вакцинация проводилась в группах из 30-40 человек с госпитализацией на сутки, передает РИА «Новости». Промежуточные результаты исследования ведомство опубликует в феврале. Всего за добровольцами будут наблюдать в течение полугода. «ЭпиВакКорона» – одна из двух (наряду со «Спутником V» Центра имени академика Н.Ф. Гамалеи) уже зарегистрированных в России вакцин. Вакцину разработали в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам 28 декабря 2020, 19:21

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время. «Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте». «Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он. За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом. Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей. Палата представителей США выполнила требование Трампа 29 декабря 2020, 02:29 Текст: Антон Антонов

Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в связи с коронавирусом. Этого требовал глава американского государства Дональд Трамп. За то, чтобы поднять компенсации в рамках мер стимулирования экономики с 600 долларов до 2 тыс. долларов, проголосовали 275 членов Палаты представителей, против увеличения выплат проголосовали 134 конгрессмена, передает ТАСС. В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. 24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer 28 декабря 2020, 19:34 Текст: Ксения Панькова

В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили местные власти. Администрация района Передняя Померания – Рюген, в который входит Штральзунд сообщила, что в городе 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, передает РИА «Новости». «Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», – говорится в сообщении. Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы «симптомы, аналогичные гриппу». «Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», – приводятся в сообщении слова Керта. Администрация также уточнила, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины «без тяжелых последствий». «Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести», - говорится в сообщении. 27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer 28 декабря 2020, 15:25 Текст: Абдулла Шакиров

Пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения Израиля. Мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями и уже перенес ранее несколько сердечных приступов. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает РИА «Новости». Минздрав Израиля собрал специальную комиссию по расследованию инцидента. Отмечается, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы. Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V» 28 декабря 2020, 20:27 Текст: Ксения Панькова

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации «Спутником V» составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа Росздравнадзора. «Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител – прим. ВЗГЛЯД) – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%. Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан. Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Главный инфекционист предрек США «всплеск» COVID-19 после праздников 29 декабря 2020, 02:54

Фото: Robin Utrecht/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

После Рождества и Нового года США, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, «весьма вероятно», что после праздников США «столкнутся с постсезонным всплеском» COVID-19 – «всплеском после всплеска». Фаучи согласился с обеспокоенностью, которую выразил избранный президент страны Джо Байден в связи с тем, что ситуация «в последующие несколько недель» может стать хуже. Главный инфекционист США отметил, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80–85% жителей страны. Прежде говорилось о 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 19 млн случаев COVID-19, умерли 333 тыс. пациентов с коронавирусом. Байден собрался применить закон военного времени для борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах зафиксировали несколько случаев острой аллергической реакции на вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Медики рассказали о состоянии Фрейндлих 28 декабря 2020, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Госпитализированная с коронавирусом Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России. «Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное», – передает слова представительницы медучреждения РИА «Новости». «До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», – добавила собеседница агентства.



Больница обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии. Ранее сообщалось, что Фрейндлих и ее дочь госпитализированы с коронавирусом. «Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией 28 декабря 2020, 14:58 Текст: Абдулла Шакиров

В Финляндии в районе Кюменлааксо, что на границе с Выборгом, выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса, мутировавшим в Великобритании, сообщили финские СМИ. Первый носитель «британского» штамма коронавируса был выявлен во время католического Рождества. Заболевший прибыл из Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kouvolan Sanomat. Медицинская служба района Кюменлааксо начала отслеживание цепочек заражения для предотвращения распространения нового штамма COVID-19. Отмечается, что ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии попросило всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это относится даже к тем, кто уже сдавал тесты после возвращения из-за границы. С начала пандемии коронавируса в стране выявлено 35 137 случаев заболевания, из них 546 летальные. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.