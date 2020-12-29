Кадыров дал оценку действиям полицейских при нападении в Грозном

Мужественные действия полицейских после нападения на них боевиков в центре Грозного предотвратили большие жертвы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. Они сработали четко, бесстрашно и заслуживают высоких наград», – написал Кадыров во «ВКонтакте».

Глава Чечни заявил, что не позволит «шайтанам» нарушить стабильность в республике. По его словам, любой, кто встанет на путь подрыва безопасности и стабильности в республике, будет немедленно нейтрализован или уничтожен. «Мы добились мира и процветания региона большой ценой не для того, чтобы шайтаны нарушали покой наших граждан», – отметил Кадыров.

Обращаясь к родителям молодых людей, он попросил их следить за своими детьми, оградить их от влияния интернет-идеологов экстремизма.

«Не давайте их зомбировать экстремистским идеологам, следите за их поведением, смотрите, что они читают, чем интересуются, какие сайты посещают. Не позволяйте никому их использовать в преступных целях», – подчеркнул Кадыров.

При этом Кадыров уточнил, что инцидент в Грозном не повлиял на обстановку в городе, все учреждения и организации работают, движения по улицам открыто.

В понедельник Кадыров сообщил, что двое вооруженных ножами террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты.