Кадыров раскрыл подробности нападения на сотрудников ППС в Грозном

Двое вооруженных ножами террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», – написал Кадыров в своем Telegram.

Он отметил, что личности бандитов установлены. По его словам, это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции», – добавил глава Чечни.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе перестрелки на перекрестке возле улицы Мира в Грозном убиты двое сотрудников патрульно-постовой службы. Ответным огнем полицейских нападавшие были ликвидированы.