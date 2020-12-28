Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

Взгляд
28 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
Разделы

Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
Перейти в раздел…

Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
Перейти в раздел…

Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария
Перейти в раздел…

Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

Перейти в раздел…

ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
Подробности...

В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
Подробности...

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca
    Двое спасшихся моряков с «Онеги» рассказали о стремительном крушении судна Минюст впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов Экс-посол Молдавии в России задержан по подозрению в контрабанде Лукашенко объявил дату Всебелорусского народного собрания
    Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных Царев объяснил слова Москаля о Новороссии страхом потери Закарпатья Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера на онлайн-акции «Бессмертный полк»
    Кадыров раскрыл подробности нападения на сотрудников ППС в Грозном Киев заявил об окончательном разрыве с «русским миром» Заслуженный учитель России сказал, от чего зависит успеваемость школьника на дистанционном обучении Сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета подарков

    «недостает встреч»


    Меркель рассказала о связанной с Россией личной мечте

    появилась видеозапись


    Собака ценой своей жизни спасла мальчика от волка

    «на пороге распада»


    Эксперт сказала, что мешает расколу Украины и созданию Новороссии

    Видео

    итоги года


    Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

    пятое поколение


    Россия получила превосходящий F-35 истребитель

    «большая война»


    Зеленский выставит против России армию дезертиров

    искусственный интеллект


    Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

    ЛГБТ-движение


    Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

    системный сдвиг


    Тимофей Бордачёв: СНГ перестало быть постсоветским

    защита свободы


    Геворг Мирзаян: Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

    третий мир


    Глеб Простаков: ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

    на ваш взгляд


    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

    На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии    28 декабря 2020, 19:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Андрей Самохин,
    Наталья Макарова

    В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах?

    В понедельник двое вооруженных ножами террористов совершили нападение на сотрудников патрульно-постовой службы, которые несли службу в центре Грозного. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, целью нападения было завладение огнестрельным оружием. Один полицейский погиб, еще один – ранен, его состояние стабильное. 

    По словам руководителя республики, личности бандитов установлены. «Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», – сообщил Кадыров. Оба они ликвидированы ответным огнем. Кадыров выразил соболезнование семье погибшего сотрудника полиции, а чуть позже побывал на месте происшествия.

    Можно предположить, что боевики хотели придать своей акции максимальный резонанс: для нападения они выбрали самый центр города – перекресток улицы Мира и проспекта Путина. Во всяком случае, если бы их целью было только завладение оружием, атака могла бы произойти и в менее людном месте. 

    «Враги мирной жизни в Чечне напоминают, что они – сила, у них остаются сторонники, ресурсы, и они в любой момент могут испортить настроение властям», – сказал газете ВЗГЛЯД по этому поводу чеченский политолог Саид Бицоев. Однако он не видит в инциденте признаков широкомасштабного террористического реванша. «Прежние нападения на силовиков в Чечне были масштабные, с гораздо большим количеством жертв. Террористы на бронеавтомобилях таранили блокпосты, пикеты, а иногда подъезжали к полицейским просто на велосипедах, чтобы не вызывать подозрений. Террористы очень изобретательны, но и власти Чечни противостоят им квалифицированно и системно», – подчеркнул собеседник.

    «Власти создали сильный блок из частей Минобороны, Росгвардии, ОМОНа. Нападения в республике все равно время от времени происходят, но нельзя говорить о том, что их количество увеличивается», – констатировал он.

    Происшествие на улице Мира – второе за последние месяцы проявление активности бандитского подполья в столице Чечни. Напомним, 13 октября в Октябрьском районе Грозного произошел бой – были ликвидированы четверо боевиков, которые засели в частном доме. Тогда в ходе операции погибли двое бойцов Росгвардии, еще один полицейский получил ранение. По итогам ликвидации Кадыров сообщил, что террористическая группа числилась в оперативной базе «давно и находились в розыске». «Все последнее время эти шайтаны были в бегах за пределами России, прятались в Сирии и в других странах», – сообщил глава республики.

    Тогда эксперты не исключили, что боевики с большой степенью вероятности проникли на Северный Кавказ с Южного, а именно – с территории Азербайджана, откуда в теплое время года через приграничные горные районы Дагестана можно пройти в Чечню. 

    В разгар боев в Карабахе директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о переброске в зону конфликта примерно пяти тысяч боевиков. Он перечислил джихадистские структуры, чьи представители были переброшены на Южный Кавказ. О том, что преступники, ликвидированные в октябре в Грозном, могли быть теми самыми боевиками, которых Турция направила из Сирии для участия в карабахском конфликте, говорил тогда и премьер-министр Армении Никол Пашинян – в интервью РИА «Новости».

    «В свое время воевать в Сирию уходило много людей из республики. Те, кого не убили, скорее всего, остались жить там. Массового возращения этих людей в Чечне пока не ощущается, насколько я знаю по свидетельствам моих родственников и знакомых, – пояснил Бицоев. – У нас люди все на виду – просто как пятна на снегу. Чеченцы способны идентифицировать чужака даже по длине бороды, по выражению лица».

    Хотя непосредственными участниками нынешнего теракта в Грозном оказались молодые люди из соседней Ингушетии, политолог не исключает, что инициаторами были люди, вернувшиеся из-за рубежа. «Внешние силы не оставляют попыток дестабилизировать мирную жизнь в Чечне, дискредитировать власти республики», – сказал Бицоев. 

    Большинство участников таких нападений – выходцы из самой Чечни или ближайших регионов, соглашается генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. «Насколько известно,

    в последнее время в республики не проникали представители других этносов из зарубежных террористических организаций»,

    – объяснил собеседник. «Во-первых, борьба с терроризмом в республике ведется уже не первый год и показывает свою эффективность. Если проследить динамику последних лет, то можно увидеть, что не только количество терактов, но и подобных нападений и перестрелок значительно снизилось», – подчеркнул Ворожцов. Но, добавил он, полностью преодолеть террор в Чечне не удается, поскольку подполье опирается на зарубежную поддержку.

    По словам эксперта, активизация ячеек может происходить при смене «амиров», когда новый полевой командир хочет продемонстрировать спонсорам свои возможности. «Вторым фактором может стать поступление очередного «транша помощи», который террористам надо отработать и показать, что их не зря поддерживают», – пояснил Ворожцов.

    Генерал также обращает внимание на то, что теракт, скорее всего, был приурочен к Новому году. «Это традиционная история – попытка воздействовать на власти в преддверии различных дат, праздников. Это практика определенной части террористов», – убежден Ворожцов.

    По оценке эксперта, недавнее осложнение обстановки в Закавказье будет сказываться на безопасности северокавказских границ России. «Не секрет, что многие представители террористического подполья, зарубежные руководители бандформирований проникали на территорию Дагестана и Чечни именно через Азербайджан. Этот фактор нужно учитывать», – сказал собеседник.

    Ворожцов надеется, что спецслужбы Азербайджана видят опасность данной ситуации и делают все, чтобы минимизировать подобные риски. «Одно дело – это бои в Карабахе, совсем другое – отношения с Россией. Баку в последние годы ведет продуманную и мудрую политику. Вряд ли есть основания накопленный опыт взаимодействия с Москвой подвергать риску», – полагает эксперт.

    Тем временем, передал ТАСС, управление Следственного комитета по Чеченской Республике уже возбудило дело по статье 317 УК – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •