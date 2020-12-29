Турецкая артиллерия обстреляла мирные селения в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке, сообщили немецкие СМИ.

«Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», – цитирует Меркель РИА «Новости» со ссылкой на DB Mobil.

Канцлер отметила, что в условиях ограничений из-за коронавируса ей недостает личных встреч. Вместе с тем она сообщила, что «видеоконференции работают лучше», чем ожидалось. «Конечно, мне недостает личных контактов, если я хочу обсудить очень сложные вопросы или нужно найти компромиссы», – сказала Меркель.

Путешествие по Транссибирской магистрали является популярным экзотическим направлением для иностранных туристов. Транссибирская магистраль, или Великий Сибирский путь, – железная дорога через Евразию, соединяющая Москву и Владивосток. Протяженность магистрали составляет 9 тыс. 288 км. Это самая длинная железная дорога в мире. Многие иностранные путешественники делают пересадку в Иркутске, чтобы посетить в том числе озеро Байкал.

Отправится в путешествие можно туристическим маршрутом от РЖД на комфортабельном поезде, которое включает обзорные экскурсии и остановки в самых живописных и важных культурных местах. Однако зачастую иностранные туристы выбирают обычные поезда, чтобы проникнуться атмосферой бескрайних российских просторов.

Своими впечатлениями после поездки иностранцы делятся в соцсетях. Путешественники пишут об определенном душевном опыте: пребывание в поезде в течение столь длительного времени вынуждает замедлять ход событий и смотреть на все по-другому. Так, для Джулии Манджони из Копенгагена, историю которой публикует AdMe.ru, поездка через всю Транссибирскую магистраль до Владивостока стала судьбоносной: после возвращения она кардинально изменила свою жизнь, бросила работу и переехала в другую страну. Девушка ехала плацкартом и много общалась с другими пассажирами: «Я удивлялась, как атмосфера вагона сближает людей. Они рассказывали мне интимные истории из жизни, показывали фотографии родственников и угощали ядреными сибирскими завтраками (ведь лучший способ убить время в пути – поесть)».

Британская журналистка Кэти Гласс, которая встретила Рождество в вагоне-ресторане во время путешествия из Москвы в Пекин, отметила, что в целом поезд современный, чистый и хорошо оборудованный. В свою очередь фотожурналист из Новой Зеландии Биргит Криппнер вместе с другом Харальдом называют поездку на поезде через всю Россию волшебным и запоминающимся приключением, единственным в своем роде.

Путешественник из Британии Оливер Смит также рассказал о своих впечатлениях от путешествия по Байкало-Амурской магистрали. По его словам, во время путешествия по магистрали появляется ощущение, что «реки широки, как озера, озера могучи, как океаны, леса кажутся бесконечными». Смит признается, что скучает по остановкам в маленьких городках и даже по ночам, проведенным в дороге в глубоком сне под стук колес, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

В 2017 году канцлер уже заявляла о мечте прокатиться по Транссибу, вызвав насмешки со стороны российских пользователей Сети.