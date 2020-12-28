Двое спасенных моряков с «Онеги» оказались гражданами России

Двое спасенных моряков с затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна, по предварительным данным, являются гражданами России, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, были спасены матрос и штурман, они граждане России», – сказал источник ТАСС.

В главке МЧС уточнили, что в настоящее время одно судно работает на месте крушения, на поиски и оказание помощи движутся еще три. УМВД России по Мурманской области осуществляет сбор информации об экипаже судна (место регистрации, проживания, состав семьи). Отмечается, что приступили к работе оперативные штабы по ликвидации ЧС и тушения пожаров Главного управления МЧС России по Мурманской области, Главного управления МЧС России по Архангельской области.

Ранее капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов сообщил, что один из членов экипажа был найден мертвым, двое спасены экипажем оказавшегося поблизости судна «Войково». По предварительным данным, 16 из 19 членов экипажа являются уроженцами Мурманской области.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение создать рабочую группу по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствие судна.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.