В Кремле рассказали о желании украинцев использовать российскую вакцину от COVID

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27 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    В Кремле рассказали о желании украинцев использовать российскую вакцину от COVID

    27 декабря 2020, 17:21

    Текст: Ксения Панькова

    На Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, на Украине, «возможно, есть те, кто является врагом вакцинации, исходя из личных соображений», однако есть и сторонники, передает «Вести.RU».

    «С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни», – добавил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что в новом году коронавирус никуда не уйдет и это нужно иметь ввиду.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

    В декабре председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Однако позже Медведчук опроверг договоренности Украины о получении вакцин от COVID-19.

    В ноябре президент Украины попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

    Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».


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