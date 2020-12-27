Минпросвещения объявило 30 и 31 декабря нерабочими для педвузов

В педагогических вузах в этом году 30 и 31 декабря будут нерабочими, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов, поздравляя всех студентов и преподавательских состав с наступающим новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря», – заявил Кравцов в интервью «Российской газете».

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение.