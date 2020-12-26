Рогозин объяснил иск Роскосмоса к РКЦ «Прогресс» Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 26 декабря 2020, 14:32 Текст: Ксения Панькова

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе, отметив важность использования результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны. «Экспансия человечества в космосе, а также использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос читателя о глобальных целях РФ в космосе. В ноябре Президент России Владимир Путин назвал среди приоритетов развития космонавтики совершенствование собственной космической инфраструктуры и создание перспективной линейки ракетных комплексов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

