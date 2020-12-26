Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном

Патруль армии Израиля подорвался в субботу в районе поселения Удейси на границе с Ливаном, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.

По предварительным данным, ранения получили несколько военных.

Напомним, в августе в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. По последним данным, при взрыве в столице Ливана погибли по меньшей мере 30 человек, более 3 тыс. пострадали. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Ранее Израиль заявил о предотвращении попытки проникновения террористов из Ливана.