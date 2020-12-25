Оппозиция в Ереване перекрыла проспект рядом с парламентом

В Ереване оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли проспект Баграмяна рядом с резиденцией президента и зданием парламента. Полиция пытается освободить проезжую часть.

Демонстранты скандируют «Армения без Никола». Нескольких участников акции протеста уже задержали, что вынудило оппозиционеров покинуть проезжую часть проспекта, передает РИА «Новости».

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.