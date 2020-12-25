Хафтар пригрозил Турции войной

Турция должна оставить колониальные иллюзии, она либо мирно уйдет из Ливии, либо получит войну, заявил командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

«Оккупант и враг не имеет иного выбора, кроме как покинуть Ливию мирно и добровольно, в противном случае он столкнется с силой оружия и твердой волей», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал Libya 24 слова Хафтара по случаю отмечаемой 24 декабря 69-й годовщины независимости страны. До 1911 года она входила в состав Османской империи, затем, до 1942 года, являлась итальянской колонией, а в 1943 году во время Второй мировой войны была оккупирована Англией и Францией до обретения статуса независимого государства в 1951 году.

«Независимость не имеет никакой ценности, пока турецкая армия оккупирует часть нашей родины, – подчеркнул Хафтар. – Агрессор не перестает посылать наемников и разнообразные виды оружия, объявив войну ливийцам, игнорируя волю нашей страны и недооценивая человеческие ценности. Если вы сделаете первый выстрел, готовьтесь к верной смерти».

«В тени колонизатора мира не бывает, и с продолжением его присутствия на нашей земле мы возьмемся за оружие, чтобы установить этот мир своими руками и нашей свободной волей, – отметил он. – Эпоха ваших (турецких) колониальных иллюзий закончилась, и вы должны выбрать – уйти или получить войну».

Напомним, ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА. Востоковед Михаил Рощин комментировал газете ВЗГЛЯД угрозу столкновения в Ливии военных Египта и Турции. Во вторник парламент Турции одобрил запрос о продлении пребывания турецких вооруженных сил в Ливии.

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