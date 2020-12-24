СК потребовал арестовать пятерых обвиняемых в двойном убийстве националистов

Следственный комитет требует отправить под стражу пятерых националистов, обвиняемых в убийстве двух человек, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство об аресте обвиняемых.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2021 года в отношении Кайля Андрея, Хрулева Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.