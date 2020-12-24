В Госдуме предложили остановить авиасообщение со всеми странами

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил главе правительства Михаилу Мишустину ввести временное ограничение на авиасообщение с другими странами из-за появления нового штамма коронавируса.

Сухарев в своем письме обратил внимание, что после обнаружения в Великобритании и других государствах мутации Россия ограничила авиасообщение с Лондоном, передает RT.

«В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории России, прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией», – указывается в тексте сообщения.

Напомним, в Великобритании выявили еще один новый вариант мутации COVID-19, который был завезен из ЮАР.

До этого в Британии подтвердили, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Британии ввело более жесткие ограничения.

В ВОЗ уточнили, что мутации коронавируса, выявленные в Великобритании и Южно-Африканской Республике, являются разными вариантами COVID-19.