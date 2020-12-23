Сотрудникам администрации Трампа дали указания об освобождении Белого дома

Сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа в начале этой недели получили письмо от Отдела по вопросам менеджмента Белого дома, в котором содержались инструкции о том, как и когда им следует покинуть здание. При этом, как сообщает газета Politico, на следующий день им прислали опровержение предыдущего уведомления.

Согласно первому письму, работникам следует «начинать отъезд» на неделе с 4 января. В нем сказано, что в ближайшие дни сотрудники получат «исчерпывающий [обходной] лист» и указание «забрать вещи с рабочего места». Кроме того, необходимо «очистить свои холодильник и микроволновую печь» и вернуть канцелярские принадлежности. Отдельно отмечается, что после того, как помещения будут освобождены, в Белом доме проведут дезинфекцию, передает ТАСС.

При этом, по данным Politico, уже в среду Отдел по вопросам менеджмента отправил другое уведомление, в котором сотрудников «просят игнорировать» первое сообщение. Обновленную информацию сотрудникам Белого дома пообещали предоставить в ближайшие дни.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание демократа Джо Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп отказался признать победу Байдена. Он не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы в США. Кроме того, Трамп отказался покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.