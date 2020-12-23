Путин объяснил популярность новогодней выплаты на ребенка

Рекордное число заявок на выплаты семьям с детьми до восьми лет связано с тем, что люди хотят получить деньги перед Новым годом, пояснил президент России Владимир Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что после объявления о единовременных выплатах семьям с детьми до восьми лет «на портале государственных услуг была открыта электронная форма для заявлений, и в первые три часа на сайт обратилось свыше 1,5 млн человек, чтобы получить информацию», передает РИА «Новости».

«За это же время было подано около 150 тыс. заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг», – добавил премьер.

Для сравнения он привел данные по самой массовой выплате на детей от трех до 16 лет – тогда за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.

«Михаил Владимирович, это понятно, почему - потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом. Как мы с вами и планировали. Ну, чтобы на столе там, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать. Поэтому и 1,5 млн за три часа заявок», – прервал его выступление Путин.

Ранее сообщалось, что Мишустин выделил на выплаты детям к Новому году более 70 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как получить новогоднюю выплату на ребенка.