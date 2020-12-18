Мишустин выделил на выплаты детям к Новому году более 70 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два документа, в соответствии с которыми на выплаты для семей с детьми в возрасте до восьми лет выделяется более 70 млрд рублей.

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим эти цели более 73,5 млрд рублей», – передает слова премьера РИА «Новости».

Выплата затронет порядка 15 млн детей. «Важно перечислить средства оперативно, чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись в уходящем году», – сказал Мишустин.

Он пояснил, что семьи, которые ранее уже получали выплаты на детей, получат средства автоматически.

«Обращаю ваше внимание: тем, кому уже поступали дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не надо. Таким семьям они будут назначены в автоматическом режиме», – передает слова Мишустина ТАСС.

Ранее порядок получения «новогодней выплаты» разъяснили в ПФР.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.