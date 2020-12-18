В ПФР разъяснили порядок «новогодней выплаты» на ребенка

Родители детей до семи лет включительно смогут получить новогоднюю выплату на ребенка без заявлений, если они уже получали летние выплаты, остальные смогут подать заявление до 1 апреля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Там отметили, что в соответствии с указом президента без заявлений перечислят единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Она составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье, передает РИА «Новости».

Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось восемь лет. Деньги будут выплачены по принципу «социального казначейства»: за ними не надо никуда обращаться, так как Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.

Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет», – уточнили в ПФР.

При этом в фонде отметили, что заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о предложениях волонтеров по поддержке детей и объявил о новой выплате по 5 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка до семи лет. Путин также затрагивал вопрос об уже действующих в России выплатах семьям с детьми.