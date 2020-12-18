Как получить новогоднюю выплату на ребенка?

Родители детей до семи лет включительно смогут получить новогоднюю выплату на ребенка автоматически в том случае, если они уже получали выплаты на детей летом.

Остальные смогут подать соответствующее заявление до 1 апреля 2021 года. В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что в соответствии с указом президента выплата составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье.

Деньги будут выплачены по принципу «социального казначейства»: за ними не надо никуда обращаться, так как Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года, или если родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставленных Пенсионным фондом.

В таком случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – обращения принимаются до 1 апреля 2021 года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Само заявление можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.

На эту тему

Напомним, в период пандемии государство уделило повышенное внимание семьям с детьми. Были введены трехмесячные выплаты всем семьям в размере 5 тыс. рублей на детей до трех лет, дважды разовое пособие в 10 тыс. рублей получили семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет. Кроме того, расширены меры поддержки родителей, которые оказались временно безработными.

Также была досрочно запущена программа выплат малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет. Ежемесячное пособие в размере около 5,5 тыс. рублей родители начали получать с 1 июня. Также увеличено в два раза ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 6,7 тыс. рублей.

О новых мерах поддержки российских семей Владимир Путин заявлял еще в ходе послания президента Федеральному собранию в январе 2020 года. Общая сумма маткапитала теперь составляет около 616 тыс. рублей, семьи получили возможность получить часть маткапитала после рождения первенца – 466 тыс. рублей, а если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго – сразу все 616 тыс. рублей.

С 2019 года в России действует закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям: при рождении третьего и последующего ребенка государство берет на себя обязательства по выплате части задолженности в размере 450 тыс. рублей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД