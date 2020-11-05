Как россиян защитят от дефицита лекарств?

Решение правительства упростить систему маркировки лекарственных препаратов позволит избежать дефицита целого ряда медицинских товаров в аптеках.

Принятая в июле 2020 года система маркировки лекарственных препаратов должна была кардинально повлиять на ситуацию с фальсификатом, а потребитель должен был получить ответ на вопрос: настоящее ли лекарство ему сейчас продали?

К слову, обязательной маркировки подверглись не только товары с аптечных прилавков, но и шубы, табак, обувь, духи и фотоаппараты, а в декабре ожидается обязательная маркировка автомобильных шин. Но именно на лекарственных препаратах система начала буксовать. И хотя в Минпромторге изначально считали, что обязательная маркировка лекарств не приведет к росту их стоимости или дефициту, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в этот процесс.

Спустя четыре месяца дефицит лекарств все-таки случился. Мониторинг «Единой России» показал, что в трети аптек на момент проверки отсутствовали препараты от коронавируса. Данные были получены по итогам проверок 2,5 тыс. аптек в 45 регионах, которые провели активисты проекта «Народный контроль». В подавляющем большинстве случаев (порядка 85%) препараты от COVID-19 можно только заказать. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском и Пермском краях, сообщается на сайте партии.

Поэтому вполне ожидаемым стало предложение «Единой России» продлить срок действия уведомительного порядка маркировки как минимум до 1 февраля 2021 года. «Возникла ситуация, когда лекарств в стране достаточно, но из-за сбоев системы оператора эти лекарства невозможно продать в аптеке, невозможно использовать в больницах – они лежат мертвым грузом на складах», – отметил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев

Депутаты предложили правительству в незамедлительном порядке внести изменения в нормативные акты, закрепив там уже предложенный Министерством промышленности и торговли уведомительный порядок маркировки.

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В это же время десять ведущих отраслевых объединений фармацевтического рынка адресовали коллективное письмо на имя премьер-министра. О чем попросили фармацевтические компании?

Во-первых, установить особый порядок работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) на время эпидемии COVID-19 с целью беспрепятственного движения продукции в цепи поставок.

Во-вторых, незамедлительно внести изменения в нормативные правовые акты, позволяющие обеспечить отказ от передачи данных в ИС МДЛП в случае, если технические сбои в системе делают информационный обмен с системой невозможным.

В-третьих, ввести мораторий на штрафные санкции к участникам рынка до полной нормализации работы ИС МДЛП.

В-четвертых, установить ответственность ООО «Оператор ЦРПТ» перед участниками рынка за сбои в работе ИС МДЛП и публичные показатели качества работы системы.

В-пятых, предусмотреть возможность временной поставки немаркированной продукции в исключительных случаях при отсутствии аналогичных маркированных лекарственных препаратов.

Уже 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов. «Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», – говорится в заявлении пресс-службы правительства.

Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, «за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий» (редкие болезни, для лечения которых медикаменты закупаются за счет федерального бюджета).

Это позволит избежать задержек при выпуске препаратов в обращение. Теперь как минимум до февраля пробуксовки товаров между производителями и прилавками аптек быть не должно.

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