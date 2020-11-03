Какие лекарства от коронавируса зарегистрированы в России?

Взгляд
3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
Разделы

Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
Перейти в раздел…

Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
Перейти в раздел…

Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей (до 100 тысяч человек, что для Польши очень много), лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

Перейти в раздел…

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...
Перейти в раздел…
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Париже задержали мужчину с мачете
    После теракта в Австрии задержали выходцев с Северного Кавказа Горгадзе сказал, какой срок потребует для убийцы родителя-одиночки в Волгограде В Вашингтоне обстреляли отель с российскими журналистами Стали известны результаты голосования на первых участках в США
    Задержанного за убийство главы «Мясной империи» заподозрили в вымогательстве Психотерапевт объяснил, почему конфликт в родительском чате привел к трагедии Тимошенко заявила о начале «настоящего террора» на Украине В России захотели ужесточить правила ремонта автомобилей
    Задержан напавший с молотком на жительницу Москвы Умер создатель мультфильмов о Незнайке ФСБ задержала в Москве участников легализовавшей более 10 тыс. мигрантов группировки Французские СМИ: Россия может единолично провести Евро-2020

    Главная тема


    Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

    авиакатастрофа в донбассе


    Суд по MH17 направил запросы по докладам «Алмаз-Антея»

    громкое дело


    Адвокат потерпевших по делу об убийстве из-за спора в чате предупредил диаспору

    сирийский маршрут


    США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Кто победит на выборах президента США?

    Какие лекарства от коронавируса зарегистрированы в России?

    		    3 ноября 2020, 15:02
    Фото: Global Look Press
    Текст: Екатерина Герман

    В настоящее время в мире разрабатывается около 165 различных вакцин против коронавируса. У России есть две зарегистрированных вакцины – «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».

    «Спутник-V» стал первой официально зарегистрированной. Регистрационное удостоверение Минздрава на вакцину подписали еще 11 августа. Интерес в мировом сообществе к ней уже нешуточный: Белоруссия информирует о закупке 100 тысяч вакцин, есть серьезные намерения у Египта, Аргентина и вовсе вышла с заявлением о намерении приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщило издание Voz.

    Пострегистрационные клинические исследования вакцины «Спутник V» прошли с привлечением более 40 тыс. человек, они начались в России и Белоруссии 25 августа 2020 года. К исследованиям также присоединится ряд стран, среди которых ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.

    В целом все хорошо. Она работает. Но побочного эффекта избежать не удалось. У тех, кто выберет этот препарат для вакцинации, может наблюдаться озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.

    Вторая российская вакцина – «ЭпиВакКорона». Ее массовое производство после регистрации началось в конце октября, а первые добровольцы получат прививку в ноябре 2020 года, сообщает РИА Новости. Пока же относительно побочных эффектов Роспотребнадзор сообщает, что пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. «Все добровольцы чувствовали себя хорошо. У нескольких добровольцев была выявлена кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникла через сутки после прививки и держалась в течение 1-2 суток. Других нежелательных явлений зафиксировано не было», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме названных вакцин, Россия производит 15 препаратов для лечения и профилактики COVID-19. Из них три препарата – «Фавипиравир», «Левилимаб» и «Олокизумаб» – официально зарегистрированы и входят в перечень жизненно необходимых.

    О том, что в России производится достаточно препаратов для лечения коронавирусной инфекции, рассказал на пленарной сессии форума «Биотехмед» глава Минпромторга Денис Мантуров. «Что касается лекарств, наша фарминдустрия сегодня производит в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, рекомендованных Минздравом для профилактики и лечения коронавируса», – цитирует министра «Интерфакс».

    Из этого списка уже три препарата официально вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По результатам последней комиссии в этот перечень были включены препараты «Фавипиравир», «Левилимаб» и «Олокизумаб». «Гидроксихлорохин» и «Ремдесивир», также применяемые при лечении коронавирусной инфекции и зарегистрированные в России, в этот перечень не входят.

    Что известно врачам о лечебной способности этих лекарств и о выявляемых побочных эффектах при применении вышеупомянутых препаратов?

    «Гидроксихлорин» стал одним из первопроходцев в лечении ковидной инфекции. Рекомендации о применении препарата «Гидроксихлорохин» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией появились еще весной. Препарат не новый, со стажем. Благодаря противовоспалительному действию и влиянию на иммунную систему, он уже десятки лет используется для лечения малярии, спасает тех, кто страдает от ревматоидного артрита и системной красной волчанки. То есть в практически безнадежных ситуациях. Клинические испытания и мировая многолетняя практика применения были бы готовы сказать этому препарату «да» при лечении и коронавирусной инфекции, если бы не одна оговорка. Лечить он помогает, но сердце не бережет.

    К сожалению, этот побочный эффект послужил основой для неутешительных выводов врачей на американском континенте. «Нам не удалось подтвердить пользу гидроксихлорохина или хлорохина при использовании отдельно или с макролидом в отношении результатов лечения COVID-19 в стационаре», говорится в заключении группы медицинских докторов, работавших совместно с Уильямом Харви, который возглавляет кафедрой современной сердечно-сосудистой медицины в больнице Бригама.

    Российский Минздрав пока ограничился рекомендательной поправкой: временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 28 апреля 2020 года, содержат указания по контролю сердечного ритма у пациентов, получающих ГХХ, а также недопущению его приема больными с высоким риском развития аритмий. Фактически применение препарата «Гидроксихлорохин» возможно в низких дозах для пациентов, в меньшей степени страдающих нарушениями сердечного ритма.

    Первым официально зарегистрированным в России лекарством от ковида стал препарат прямого противовирусного действия «Фавипиравир»(торговое наименование «Авифавир»). Он показал в клинических испытаниях против COVID-19 максимально высокую эффективность – 90%.

    В прошлом месяце именно этот препарат вошел в перечень ЖНВЛП. В России есть три зарегистрированных препарата с этим действующим веществом: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

    Препарат «Левилимаб» (торговое наименование илсира) стал вторым препаратом, зарегистрированным в России для лечения коронавируса. Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов (в частности, легочной ткани), к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19, информирует официальный сайт Минздрава.

    Изначально «Левилимаб» разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но пригодился он при коронавирусе. В числе противопоказаний к применению: клинически значимые бактериальные инфекции в острой фазе, включая туберкулез; детский и подростковый возраст до 18 лет; беременность, грудное вскармливание; печеночная недостаточность тяжелой и терминальной степени тяжести.

    «Олокизумаб» – тоже из группы препаратов, разрабатывавшихся для лечения ревматоидного артрита, причем на протяжении семи лет. И тестировали его пациенты по всему миру. В случае с ковидом он тоже дал хорошую эффективность, которая позволила включить его в список жизненно важных препаратов.

    Стоит отметить, что вместе с «Фавипиравиром» «Олокизумаб» уже закрепился в лидерах фармацевтического производства. «Объем производства лекарств в России в августе вырос в два раза, производство наиболее востребованных в период пандемии и олокизумаба увеличилось на 165% и 495% соответственно», – процитировала данные Минпромторга «Российская газета».

    Четвертым официально зарегистрированным препаратом для терапии коронавируса в России стал американский «Ремдесивир». Он одобрен администрацией США по продуктам питания и лекарствам, как препарат, который можно назначать для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше и весом не менее 40 кг. Всемирная организация здравоохранения возлагает на его эффективность большие надежды.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •