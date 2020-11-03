Какие лекарства от коронавируса зарегистрированы в России?

В настоящее время в мире разрабатывается около 165 различных вакцин против коронавируса. У России есть две зарегистрированных вакцины – «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».

«Спутник-V» стал первой официально зарегистрированной. Регистрационное удостоверение Минздрава на вакцину подписали еще 11 августа. Интерес в мировом сообществе к ней уже нешуточный: Белоруссия информирует о закупке 100 тысяч вакцин, есть серьезные намерения у Египта, Аргентина и вовсе вышла с заявлением о намерении приобрести 25 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщило издание Voz.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины «Спутник V» прошли с привлечением более 40 тыс. человек, они начались в России и Белоруссии 25 августа 2020 года. К исследованиям также присоединится ряд стран, среди которых ОАЭ, Индия, Венесуэла, Египет и Бразилия.

В целом все хорошо. Она работает. Но побочного эффекта избежать не удалось. У тех, кто выберет этот препарат для вакцинации, может наблюдаться озноб, повышенная температура, головная боль, а также снижение аппетита и увеличение лимфоузлов.

Вторая российская вакцина – «ЭпиВакКорона». Ее массовое производство после регистрации началось в конце октября, а первые добровольцы получат прививку в ноябре 2020 года, сообщает РИА Новости. Пока же относительно побочных эффектов Роспотребнадзор сообщает, что пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. «Все добровольцы чувствовали себя хорошо. У нескольких добровольцев была выявлена кратковременная незначительная болезненность в месте укола, которая возникла через сутки после прививки и держалась в течение 1-2 суток. Других нежелательных явлений зафиксировано не было», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Кроме названных вакцин, Россия производит 15 препаратов для лечения и профилактики COVID-19. Из них три препарата – «Фавипиравир», «Левилимаб» и «Олокизумаб» – официально зарегистрированы и входят в перечень жизненно необходимых.

О том, что в России производится достаточно препаратов для лечения коронавирусной инфекции, рассказал на пленарной сессии форума «Биотехмед» глава Минпромторга Денис Мантуров. «Что касается лекарств, наша фарминдустрия сегодня производит в достаточных объемах 15 лекарственных препаратов из 21, рекомендованных Минздравом для профилактики и лечения коронавируса», – цитирует министра «Интерфакс».

Из этого списка уже три препарата официально вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По результатам последней комиссии в этот перечень были включены препараты «Фавипиравир», «Левилимаб» и «Олокизумаб». «Гидроксихлорохин» и «Ремдесивир», также применяемые при лечении коронавирусной инфекции и зарегистрированные в России, в этот перечень не входят.

Что известно врачам о лечебной способности этих лекарств и о выявляемых побочных эффектах при применении вышеупомянутых препаратов?

«Гидроксихлорин» стал одним из первопроходцев в лечении ковидной инфекции. Рекомендации о применении препарата «Гидроксихлорохин» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией появились еще весной. Препарат не новый, со стажем. Благодаря противовоспалительному действию и влиянию на иммунную систему, он уже десятки лет используется для лечения малярии, спасает тех, кто страдает от ревматоидного артрита и системной красной волчанки. То есть в практически безнадежных ситуациях. Клинические испытания и мировая многолетняя практика применения были бы готовы сказать этому препарату «да» при лечении и коронавирусной инфекции, если бы не одна оговорка. Лечить он помогает, но сердце не бережет.

К сожалению, этот побочный эффект послужил основой для неутешительных выводов врачей на американском континенте. «Нам не удалось подтвердить пользу гидроксихлорохина или хлорохина при использовании отдельно или с макролидом в отношении результатов лечения COVID-19 в стационаре», говорится в заключении группы медицинских докторов, работавших совместно с Уильямом Харви, который возглавляет кафедрой современной сердечно-сосудистой медицины в больнице Бригама.

Российский Минздрав пока ограничился рекомендательной поправкой: временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 28 апреля 2020 года, содержат указания по контролю сердечного ритма у пациентов, получающих ГХХ, а также недопущению его приема больными с высоким риском развития аритмий. Фактически применение препарата «Гидроксихлорохин» возможно в низких дозах для пациентов, в меньшей степени страдающих нарушениями сердечного ритма.

Первым официально зарегистрированным в России лекарством от ковида стал препарат прямого противовирусного действия «Фавипиравир»(торговое наименование «Авифавир»). Он показал в клинических испытаниях против COVID-19 максимально высокую эффективность – 90%.

В прошлом месяце именно этот препарат вошел в перечень ЖНВЛП. В России есть три зарегистрированных препарата с этим действующим веществом: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

Препарат «Левилимаб» (торговое наименование илсира) стал вторым препаратом, зарегистрированным в России для лечения коронавируса. Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов (в частности, легочной ткани), к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19, информирует официальный сайт Минздрава.

Изначально «Левилимаб» разрабатывали для лечения ревматоидного артрита, но пригодился он при коронавирусе. В числе противопоказаний к применению: клинически значимые бактериальные инфекции в острой фазе, включая туберкулез; детский и подростковый возраст до 18 лет; беременность, грудное вскармливание; печеночная недостаточность тяжелой и терминальной степени тяжести.

«Олокизумаб» – тоже из группы препаратов, разрабатывавшихся для лечения ревматоидного артрита, причем на протяжении семи лет. И тестировали его пациенты по всему миру. В случае с ковидом он тоже дал хорошую эффективность, которая позволила включить его в список жизненно важных препаратов.

Стоит отметить, что вместе с «Фавипиравиром» «Олокизумаб» уже закрепился в лидерах фармацевтического производства. «Объем производства лекарств в России в августе вырос в два раза, производство наиболее востребованных в период пандемии и олокизумаба увеличилось на 165% и 495% соответственно», – процитировала данные Минпромторга «Российская газета».

Четвертым официально зарегистрированным препаратом для терапии коронавируса в России стал американский «Ремдесивир». Он одобрен администрацией США по продуктам питания и лекарствам, как препарат, который можно назначать для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше и весом не менее 40 кг. Всемирная организация здравоохранения возлагает на его эффективность большие надежды.