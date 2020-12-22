Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

США злоупотребляют понятием «национальная безопасность» в угоду американским чиновникам, зарабатывающим очки на раздувании русофобии и синофобии, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев написал в Facebook, комментируя санкции США против России и Китая, что санкции – это «злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».

«И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая», – отметил заместитель председателя Совбеза.

Он также выразил мнение, что бездоказательные ограничения США против России и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.

При этом именно Москва и Пекин «выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом».

«Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции (...) Их влияние на изменение политики России и Китая известно. Оно стремится к нулю», – написал Медведев.

Ранее в Кремле назвали санкции США «пинками».