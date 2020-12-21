Названо самое старое дерево России

Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице «Страж Ольхона» 777 лет, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

«Самым древним деревом признана лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна «Одинокий воин» возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Возраст деревьев определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ «Деревья – памятники живой природы» и «Древо Байкала». Первооткрывателем старовозрастных деревьев на Ольхоне является доктор биологических наук Любовь Касьянова.

Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.