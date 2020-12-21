На Сахалине решили восстановить в правах уволенных за видео про дороги рабочих

Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.

«В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты несоблюдения порядка увольнения двух работников, нарушения их прав на получение своевременной заработной платы. Помимо этого, заключаемые с работниками трудовые договоры не соответствуют установленным требованиям. Восстановление трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры Южно-Сахалинска», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен.

«В отношении подрядной организации – работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)», – сообщили в прокуратуре.