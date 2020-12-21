Россиянам напомнили, когда наступает Новый год

Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона Кремлевских курантов, поэтому не стоит ждать окончания 12 ударов, рассказал звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский.

По его словам, Новый год наступает с первым ударом курантов, а не с последним, как считают многие, передает РИА «Новости».

«Не знаю откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение... Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа – это удар большого колокола», – сказал Мишуровский.

Он подчеркнул, что Новый год наступает с первым звуком, который россияне могут услышать – самого маленького колокола. «Самый первый звук пошел, значит 00.00», – рассказал звонарь.

Ранее опрос одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров «Русский стандарт» показал, что большинство россиян предпочитает получить в качестве подарка на Новый год деньги.