Путин призвал противостоять попыткам переписать историю

Преступления в отношении советского народа никогда не будут забыты, однако важной задачей является противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе и исказить роль в ней отечественных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.

«Наша общая задача – противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны», – заявил Путин, выступая перед сотрудниками СВР, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. «Мы по праву гордимся славными страницами истории ваших ведомств», – подчеркнул президент.

«В год 75-летия великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов», – заключил Путин.

В воскресенье Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей. Президент заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.