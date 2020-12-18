Глава Пентагона приказал прекратить сотрудничество с командой Байдена

Исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер в четверг приказал остановить сотрудничество с переходной командой избранного президента США Джозефа Байдена и отменить все запланированные встречи, посвященные передаче власти будущей администрации, сообщает портал Axios.

По информации источников портала, сотрудники министерства «шокированы» решением Миллера и не знают, что побудило его сделать такой шаг и был ли он одобрен действующим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, глава команды Байдена не знал об этом указании, передает ТАСС.

Подчеркивается, что представители администрации Трампа оставили открытой возможность возобновления сотрудничества после праздников.

Согласно оценкам портала, поступок Миллера стал крупнейшим на данный момент проявлением неприязни и недоверия по отношению к команде Байдена со стороны руководящих лиц администрации Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Глава российского государства Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп призвал республиканцев продолжать борьбу.