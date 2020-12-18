Названы регионы с самыми доброжелательными жителями

Социальная сеть «Одноклассники» представили рейтинг регионов России по доброжелательности жителей в 2020 году. Рейтинг составлен на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе, сообщили в пресс-службе соцсети.

В основу изучения тональности комментариев вошли алгоритмы машинного обучения, которые определяли эмоциональную окраску высказываний пользователей. Всего соцсеть насчитывает 43 млн активных пользователей по всей России.

В число регионов, где пользователи были наиболее позитивными, вошли Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область. Они уверенно лидировали все четыре квартала 2020 года.

В третьем квартале в топ-пять регионов по дружелюбным реакциям вошла Республика Татарстан, переместившись с девятого места в рейтинге на четвертое. Это позволило Татарстану попасть в пятерку регионов с самыми оптимистичными жителями и по итогам года. Пятое место в 2020 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи ОК из Самарской области. Далее следуют, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская области, Красноярский край и Свердловская область

«Одноклассники» также выяснили, в каких регионах жители регионах жители чаще делились негативными эмоциями.

Жители Приморского и Хабаровского края чаще, чем пользователи из других регионов, ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом. Наибольшая доля негативных комментариев и реакций в этих регионах пришлась на третий квартал 2020 года. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга также оказались в рейтинге менее дружелюбных регионов: больше всего реакций и комментариев со знаком «минус» пользователи из двух столиц оставляли во втором квартале 2020 года, на который пришлись первая мощная волна пандемии COVID-19 и связанный с этим режим самоизоляции жителей.

На пятом месте в этом рейтинге оказался Краснодарский край, на шестом – Ставропольский, далее в списке следуют Ростовская, Иркутская, Воронежская и Волгоградская области.

Примечательно, что в целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой, отмечают в «Одноклассниках». Эта тенденция прослеживалась во всех регионах. Тогда как во втором квартале показатель позитивных реакций был самым низким в течение года, что также объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса.

Ранее «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события и людей в 2020 году.