ПФР начал служебную проверку после жалобы пенсионера Путину

Территориальное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Петербургу и Ленобласти начало служебную проверку после того, как местный пенсионер пожаловался президенту Владимиру Путину на хамство сотрудника фонда.

«Идет служебная проверка. Руководитель [регионального отделения] находится в Волосово», – передает ТАСС сообщение регионального отделения ПФР.

В ходе большой пресс-конференции глава государства зачитал обращение жителя деревни Теплицы Анатолия Терехова, пожаловавшегося на хамское отношение со стороны сотрудника ПФР. Пенсионер рассказал, что с вопросом о повышении пенсий ему посоветовали обратиться к президенту. Путин на вопрос инвалида о том, почему чиновники «ведут себя отвратительно», ответил, что госслужащие бывают разные, и «в семье не без урода». Также президент обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой «навести порядок в своих рядах».

Позже стало известно, что Дроздов направил обращение в отделение Пенсионного фонда с просьбой провести проверку в отношении своего сотрудника и обеспечить пенсионера протезами.