Мясников вступился за оскорбленного на пресс-конференции Путина врача из Алакуртти

Врач и телеведущий Александр Мясников вступился за врача из Алакуртти Татьяну Яковлеву, о которой в оскорбительной форме высказался житель Мурманской области Юрий Краснянский на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Мясников написал в Telegram, что во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря российскому лидеру «зачитали письмо от жителя Мурманской области Юрия Краснянского», который «обратил внимание на проблему медпомощи в Алакуртти».

«По его словам, там работает только одна бригада скорой помощи, а в амбулатории принимает врач 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины». Речь шла о враче общей практики Татьяне Яковлевой (...) Это как возможно в принципе такое хамство по отношению к врачу со стажем 40 лет?! К женщине, которая в свои 86 работает, принося пользу людям?! И я так понимаю, что работает в селе Заполярья, куда другие медработники не очень и едут», – указал доктор.

Мясников подчеркнул, что, на его взгляд, это «унижение заслуженного доктора (такая преданность профессии вызывает уважение), это унижение самого звания российского врача и это унижение президента, который вынужден был выслушать этот хамский отзыв».

«Я бы очень советовал Юрию Краснянскому извиниться перед доктором. Облегчить душу, ведь он еще много раз будет проходить через руки врачей и ему будет стыдно на них смотреть, если он не извинится сейчас», – считает он.

Мясников также добавил, обращаясь к Яковлевой: «Доктор, вы же всякое видели в своей жизни! На всех обижаться – сил на оказание помощи людям не хватит. А вы людям нужны, в том числе и тем, которые позволяют по скудоумию подобные высказывания!».

Напомним, за Яковлеву уже заступились в Национальной Ассоциации заслуженных врачей и наставников и потребовали принести медику извинения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей региона корректно относиться к медицинским работникам и не принижать их профессиональный уровень.

Сама врач амбулатории поселка Алакуртти Татьяна Яковлева заявила, что собирается обратиться в следственные органы: «Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету».

Краснянский, пожаловавшийся президенту во время пресс-конференции на местного врача, принес извинения.