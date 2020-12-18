Житель Алакуртти извинился за оскорбление врача

Житель поселка Алакуртти Мурманской области Юрий Краснянский, пожаловавшийся президенту во время пресс-конференции на местного врача, принес извинения.

«Я прошу у вас прощения, извините меня, пожалуйста, я был не прав», – сказал он в эфире Первого канала.

Накануне, во время ежегодной пресс-конференции президента, мужчина рассказал, что в селе Алакуртти работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», передает РИА «Новости».

За коллегу заступились в Национальной Ассоциации заслуженных врачей и наставников и потребовали принести медику извинения.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал жителей региона корректно относиться к медицинским работникам и не принижать их профессиональный уровень, передает ТАСС.

По словам главы региона, в селе есть два врача-педиатра, стоматолог и лаборант. По словам Чибиса, несмотря на то, что по нормативам на 10 тыс. человек поселку положена одна машина скорой помощи, в Алакуртти живет более 3 тыс. человек, там два автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованные необходимыми медработниками и четырьмя водителями.

Между тем сама врач амбулатории поселка Алакуртти Татьяна Яковлева заявила, что собирается обратиться в следственные органы.

«Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал, я решаю вопрос о подаче заявления в следственные органы за клевету», – сказала медик.