Заслуженные врачи призвали извиниться за оскорбление медика в ходе пресс-конференции Путина

Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников призвала жителя села Алакуртти на юге Мурманской области, который в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина некорректно высказался в адрес местного врача, принести извинения.

«Хамское оскорбление в адрес врача из Алакуртти недопустимо! Национальная Ассоциация заслуженных врачей и наставников считает не позволительным хамское высказывание в адрес врача из Алакуртти во время пресс-конференции Владимира Путина. Заявления подобного рода недопустимы», – говорится в сообщении в Facebook организации.

Накануне, во время ежегодной пресс-конференции президента, мужчина рассказал, что в селе Алакуртти работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – «бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины», передает РИА «Новости».



В Ассоциации заслуженных врачей заступились за коллегу. «Татьяна Александровна Яковлева отдала профессии более 40 лет. Сейчас ей 66 лет, а не 86, как заявил пациент. В период пандемии работает с особой нагрузкой, принимая по 25-50 человек за день, не заслужила оскорбительных высказываний в подобной форме. Врач работает одна и ей приходится вести прием сразу на двух этажах поликлиники. Если специалист уволится, то кроме нее работать будет некому», – отметили в организации.

Заслуженные врачи подчеркивают, что Яковлева часто приходит на работу раньше, чтобы сделать выборку пациентам, которым требуется выписать льготные лекарства, чтобы они лишний раз не сидели в очереди, а пришли и сразу получили готовый рецепт. В амбулатории села Алакуртти она работает с 1989 года. При этом около года кроме основных обязанностей фельдшера также выполняет работу терапевта.

«Ассоциация считает, что пациент должен как минимум публично принести свои извинения за незаслуженное оскорбление, прозвучавшее на пресс-конференции президента РФ. В России работает очень много опытнейших и хороших врачей в возрасте, их компетенции бессрочны. И это оскорбление всему медицинскому сообществу. Самые известные врачи, оставившие след в развитии мировой медицины, оставались на своих постах до последних дней», – говорится в сообщении.

«Оскорбление чести и достоинства медицинских работников, пренебрежительное отношение, к большому сожалению, происходит не редко со стороны пациентов. Многие врачи стараются не обращать на это внимания и самоотверженно несут свой долг перед людьми, потому что давали клятву Гиппократа. Но это просто из «ряда вон» выходящая ситуация, когда врач вынужден уволиться из-за оскорблений пациента. Необходимо восстановить справедливость и отстоять честь медицинского работника», – заявил президент Ассоциации заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров.

Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться, почему в ряде регионов медработники не получили положенные надбавки за работу в «красной зоне».